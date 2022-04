Froidchapelle: un ralentisseur va être installé à l’entrée d’Erpion

Erpion, zone de grand trafic? Ce constat se vérifie de plus en plus du fait que tout bon GPS invite les visiteurs des Lacs venant de Beaumont à quitter la N 40 à hauteur du carrefour de Septanes pour traverser le petit village, avant d’aboutir à Badon, puis à la Plate Taille. D’ailleurs, en juillet prochain, c’est cet itinéraire que va emprunter le Tour de France alors que le passage par Boussu-lez-Walcourt aurait été sans doute plus aisé.