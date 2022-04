Le porteur de projet, M. Stephen Van Wynsberghe, souhaite construire sur un terrain situé rue de la Banque. Il s’agit d’un jardin donnant directement sur la place du village.

Le projet prévoit la démolition d’un garage et la construction d’un immeuble qui sera dans l’alignement et la hauteur des bâtiments voisins. Les réclamations et observations écrites peuvent être envoyées jusqu’à ce lundi 11 avril au collège communal par courrier électronique à l’adresse urbanisme@walcourt.be. Le dossier peut être consulté tous les jours sur rendez-vous au 071 61 06 15 de 9h à 12h.