Reprise en mode mineur du Marché d’Antan à Virelles

"Ouf, au moins, nous commençons par une journée ensoleillée. L’année dernière, il a fait mauvais à chacun de nos Marché d’Antan. Pour sa 5eédition, c’est sous un ciel clément que la douzaine de producteurs et d’artisans sont prêts à accueillir les fidèles visiteurs du marché. Pour une réouverture, sans trop de publicité, nous sommes satisfaits ", explique Martine Eloy, la présidente de l’ASBL. Le sentiment général unanime qui se dégage, tant des producteurs et artisans que des visiteurs, c’est que le marché redevienne un lieu de convivialité où les circuits courts sont bien évidemment mis à l’honneur, favorisant de ce fait la vie sociale et l’économie locale. Outre les habituels producteurs de la région, on remarquait ce samedi une nouvelle marchande de produits italiens. Lors de la prochaine édition, ce sont les producteurs du Safran de Chimay qui viendront présenter leur production locale.