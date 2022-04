Couvin: on tape à nouveau la quille à Petigny

Chaque quille est placée à bonne distance par les trois comitards réunis pour l’ouverture de cette nouvelle saison du championnat du jeu de quilles. Un petit pavé indique l’emplacement de ces cibles, immuable depuis 1980.

Ici, un "strike" est impossible. Non seulement parce que le mot est anglais et que l’on manie plus volontiers le wallon, mais ensuite parce que l’écart entre les quilles ne permet aux plus habiles que d’en faire tomber quatre, voire cinq au mieux.

Michel Poucet, le président du comité, s’y essaie d’emblée. C’est l’occasion de tester la piste restaurée par le comité juste avant l’ouverture. L’an dernier, les planches de bois qui délimitent la piste de jeu ont été remplacées aussi. Cette petite palissade empêche les boules de s’échapper trop loin. À la fin du XIXe siècle, déjà, des plaintes étaient émises parce que des boules atteignaient les pattes des chevaux qui passaient près des jeux de quilles. Petigny traîne ici une vieille tradition!

Michel Poucet lance la première boule. En bout de piste, un "rastampeû" relève les quilles renversées et renvoie la boule à son destinataire.

Au lancer, la précision est de mise mais il faut surtout trouver le truc. Pas besoin d’une force inouïe: le dépôt de la boule en début de planche, avec le bras bien droit le long du corps, doit permettre de renverser les trois quilles du milieu. Si la boule part trop vers la route, elle renversera peut-être la quille de tête puis celle de l’arrière-gauche: le joueur signera là une "roquette" , du surnom de Roquet, qui s’est illustré par cette façon de jouer.Gare cependant à bien viser car un score vierge sera moqué par les spectateurs qui s’écrieront: "Une berwète! "

Tout au long de 20 week-ends cette saison, les Petignolais vont donc rivaliser en lançant les boules en bois, sur ce qui est sans doute l’un des derniers jeux de quilles publics permanents de Wallonie.

Douze lancers permettront d’additionner le nombre de quilles renversées et d’élaborer un classement, au fil des week-ends.

Un lieu de rencontre, surtout

Michel Poucet, au terme de ses premières volées, a signé un score de 26 quilles renversées. Il est déçu de ses trois berwètes. Mais derrière lui, votre serviteur ne peut guère pavoiser avec un maigre score de 23.

Mais la joute se veut amicale. Elle sert surtout d’alibi aux Petignolais pour se rencontrer et partager un petit verre en bordure de terrain. Il est vrai qu’il n’y a plus de bistrot dans la vallée…

Ce lieu d’échanges, cœur de la vie associative locale, est aussi une source de revenus importante pour les comités du village. Chaque week-end, le jeu de quilles est occupé par une association différente qui ouvre le bar et propose une petite restauration au profit de ses activités. Si c’est pour la bonne cause en plus, il était indispensable de reprendre la tradition en ces lendemains de pandémie!

Il est encore possible de s’inscrire au championnat ces prochains week-ends, en assurant de rattraper les coups de retard. Une idée du score à battre? Lors du dernier championnat, Mavrick Van der Perren a renversé 508 quilles sur la saison. Il a remporté la victoire in extremis, sur le dernier lancer, face à Stany Piret, 507 quilles.

Le calendrier 2022

23,24 avril : au profit du comité du jeu de quilles; 30 avril et 1er mai : pour l’école de musique; 7 et 8 mai : pour les Jeunes en route; 14 et 15 mai : Les Nutons du carnaval; 21 et 22 mai : Fête d’Halloween; 28, 29 mai : ASBL Scoubalou; 4,5 et 6 juin : Marche Saint-Victor; 11 et 12 juin : crèche de Noël de la place; 18 et 19 juin : comité des fêtes; 25 et 26 juin : au profit de la restauration de l’orgue de l’église; 2 et 3 juillet : 12 heures, au profit des Galapiias; 9 et 10 juillet : Marche Saint-Victor; 16 et 17 juillet : Gestion du plateau des Roches; 23 et 24 juillet : Les Gaulois du carnaval; 30 et 31 juillet : les 3x20;

6 et 7 août : au profit de l’équipement de la salle communale; 20 et 21 août : comité Maya; 27 et 28 août : les Vamps du carnaval; 3 et 4 septembre : les fanfares; 10 et 11 septembre : comité des fêtes; 17 et 18 septembre : comité de la Saint-Nicolas; 24 et 25 septembre : Les Copains d’Abord du carnaval.