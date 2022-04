Le centre équestre des Lacs de l'Eau d'Heure cherche toujours un gestionnaire

" Le toit fuit, la végétation envahit les lieux, la cafétéria n’est pas finalisée, une partie du chauffage est à refaire, etc ." explique le député.

Pour rappel, un premier concessionnaire avait été désigné en 2012, mais l’affaire a abouti en justice en avril 2016 pour ne libérer le site qu’en juin 2018. Depuis, deux appels d’offres ont été lancés, dont le dernier s’est clôturé fin 2021, sans succès. Dans la plupart des cas, les projets réclameraient une intervention publique trop importante. " Entre-temps, ajoute Christophe Clersy, l’ASBL des Lacs de l’Eau d’Heure a décidé d’entreposer, à l’arrière de l’espace, une partie de ses déchets sur le site du centre équestre."

Le député s’interroge aussi sur l’étude complémentaire sur l’avenir du centre équestre demandée par la Région au Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie, ainsi que sur le calendrier de travail en lien avec cette étude.

Dans sa réponse, la ministre précise d’abord que c’est dans le cadre de sa mission que l’ASBL des Lacs accomplit toutes les opérations immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objectif de développement du potentiel touristique du site. Ce n’est donc pas le Gouvernement wallon qui est compétent pour la désignation d’un concessionnaire du centre équestre, mais bien l’ASBL.

Dans le financement du centre, une subvention complémentaire de 963000 € dégagée en 2015 par le CGT devait compléter et finaliser le programme de construction du centre équestre. " Une partie de ce montant est toujours disponible. Il sera affecté en fonction du projet du concessionnaire retenu par l’ASBL".

Concernant les déchets mis en dépôt, Valérie De Bue explique qu’il s’agissait des anciens toboggans de l’aquacentre qui ont été enlevés depuis via des containers.

Depuis 2021, l’ASBL recherche donc un concessionnaire, mais elle " doit maintenir un équilibre entre les exigences touristiques et assurer un retour financier. Il faut donc que le futur exploitant puisse également investir et accompagner le développement du site."

La ministre soutient donc la demande de l’ASBL " de se faire accompagner par Igretec et le CITW afin d’analyser les possibilités de développement du site et d’adapter le projet de centre équestre à la réalité budgétaire ". Par ailleurs, elle précise aussi que des moyens pour le redéploiement du site sont prévus dans le plan de relance wallon.

" On hérite du passé et d’une situation complexe. Le cas du centre équestre est symptomatique des décisions des précédents gouvernements: un investissement massif d’argent public pour développer le site et ses équipements sans toujours viser le retour et l’intérêt pour la région. Si personne ne nie le potentiel du tourisme équin et de la filière équestre en Wallonie, il faut une vraie réflexion sur la bonne utilisation des investissements publics et il convient aujourd’hui d’analyser la meilleure solution pour le développement du Centre équestre dans l’intérêt du site et de la Région " conclut la ministre.