Des mesures pour sécuriser les marches de l’entité de Florennes

Des potelets pour sécuriser des espaces

"Mais il ne faut pas se bercer d’illusions", souligne d’emblée le bourgmestre Stéphane Lasseaux. "Il sera toujours impossible de sécuriser à 100% de tels événements.Mais quelques mesures peuvent aider à limiter les risques."

La Commune a ainsi décidé d’acquérir un total de 42 potelets amovibles en acier d’un mètre de haut appelés des "bollards".Ils seront placés pour délimiter un périmètre de sécurité où les gens ont l’habitude de se concentrer lors des marches. La place de l’Hôtel de ville à Florennes pour la Saint-Pierre ou encore l’espace devant la maison de village de Morialmé pour ne citer que deux exemples. Ces potelets empêcheront un véhicule d’accéder à ces espaces, laissant le seul passage aux piétons.Solidement maintenus par le biais de douilles dans lesquelles ils viendront s’insérer, ces "Bollards" pourront facilement être déplacés d’un site à l’autre.Mais seules les personnes détentrices d’une clé spéciale (organisateurs, un agent communal…) pourront les transférer. Les assises contenant la douille seront mises en place par les ouvriers du service Travaux.Avec ce système, plus besoin de transporter de lourdes et encombrantes barrières entre les divers lieux de festivités.

Une voiture en fin de cortège

"Nous avons aussi demandé aux responsables des marches de prévoir, dans la mesure du possible, une voiture pour suivre le cortège et en assurer les arrières", reprend Stéphane Lasseaux. "Le temps du défilé, la circulation des véhicules pourrait aussi être interdite provisoirement sur les tronçons empruntés par les marcheurs. La police assurera une présence.Mais elle ne peut pas être présente en permanence et partout."

Avant ces rencontres avec les marcheurs, les autorités communales avaient déjà mis sur pied une autre réunion avec l’ensemble des organisateurs de festivités dans l’entité (jeunesses, comité de quartier, clubs sportifs…) pour les sensibiliser à l’importance d’introduire une demande officielle auprès de la Commune pour leur manifestation.

Introduire une demande

"Peu de gens le savent, mais depuis de nombreuses années, le Règlement Général de Police Administrative prévoit qu’une telle demande doit être introduite six semaines avant l’événement", insiste le bourgmestre. "Le but n’est pas d’ennuyer les organisateurs avec des contraintes administratives mais bien de les protéger juridiquement et de prévenir certains risques. En cas d’accident ou de gros pépins, une assurance peut notamment se retourner contre l’organisateur en termes de responsabilisation.En introduisant une demande officielle, nous pouvons examiner les risques éventuels, les réduire, apporter une aide logistique ou autre. Cela peut éviter de gros ennuis."

Afin d’encourager les organisateurs à effectuer cette démarche, le formulaire initial du ministère de l’Intérieur qui comptait… 13 pages, a été réduit à deux pages et simplifié.