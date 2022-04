Un pâtissier prometteur de 14 ans au marché du terroir de Thuin

Le marché des producteurs locaux et des artisans a repris ses activités chaque 2e samedi du mois sur la place du Chapitre. Il est organisé par l’Agence de Développement Local et la Ville et souhaite faire connaître les producteurs locaux et artisans de la région pour favoriser la vente directe du producteur au consommateur afin de rendre les produits du terroir accessibles à tous à des prix raisonnables.