Après deux ans d’interruption dues au covid, les groupes et autres sociétés de gilles étaient heureuses de sortir, à nouveau, pour le plus grand plaisir des villageois et des amateurs de spectacles hauts en couleurs.

Ce week-end, la saison s’est achevée avec le carnaval de Berzée qui s’est déroulé sous un franc soleil et dans une ambiance bon enfant. Organisé par la société de gilles Les Gais Lurons, présidée par Renaud Goblet, l’événement a rassemblé une trentaine de gilles et quelques groupes qui ne manquaient pas d’originalité. Les festivités ont débuté samedi en début d’après-midi par les soumonces déguisées et en batterie. Dimanche, le soleil n’était pas encore levé lorsque la trentaine de gilles s’est retrouvée au local du jeu de balle pour le bossage.

Premier cortège

Durant la matinée, le cortège a visité le haut du village au départ du Trieu des Sarts. Un rondeau a clôturé cette première partie de journée avant le dîner et le moment tant attendu de la remise des médailles. Ont reçu une médaille pour vingt-cinq participations: Thierry Blaimont, Bernard Mine et Renaud Goblet et Alain Bernard. Elena Dudart a, pour sa part, reçu sa première médaille pour cinq participations. Eva Lechat était la plus jeune participante de la société. « Nous avons reçu beaucoup de soutien de la part des villageois et de nos sponsors pour la reprise de ce carnaval et nous les en remercions », déclare Renaud Goblet pour qui c’était le premier carnaval en tant que président de la société de gilles Les Gais Lurons. " Pour pouvoir organiser ce carnaval, nous avons mis sur pied une fête d’Halloween, un repas à emporter et une pêche », poursuit-il. L’après-midi, le centre de Berzée a retrouvé son calme durant quelques heures. Le cortège s’est ensuite reformé sur le coup de 16h sur la place de l’église.

Le soleil était de la partie ainsi que les musiciens de Claudy Delhaye qui ont mis une ambiance du tonnerre. La fin d’après-midi a été ponctuée par deux pauses: la première devant la salle Saint-Joseph et la seconde au niveau du ballodrome. Les groupes ont ensuite pris la direction de la gare afin de faire profiter les habitants du Faubourg des réjouissances carnavalesques.

Le soir venu, ils l’ont retraversé dans l’autre sens pour rejoindre le ballodrome pour le traditionnel brûlage des bosses et la clôture des festivités. Le carnaval de Berzée a vécu. Vive le carnaval de Berzée! Le week-end prochain, place à un autre folklore puisque le passage des places pour la prochaine marche Sainte-Marguerite est déjà prévu le Lundi de Pâques à 14h à la salle Saint-Joseph. Comme quoi, à Berzée, on ne perd pas de temps.