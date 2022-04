Un nouvel esprit souffle sur le musée du marbre à Rance

Une culture plus inclusive

Les deux années covid ont été l’occasion pour les acteurs culturels, dont les missions ont été particulièrement compliquées à assumer, de réfléchir à l’évolution de leurs missions. " Il fallait reconquérir nos publics, mais aussi en attirer d’autres, en innovant, en développant de nouvelles idées " poursuit-elle. Pour concrétiser son intuition, la conservatrice prend alors contact avec le Relais Culture Europe à Paris, qui travaille sur l’innovation sociale et culturelle. Elle y suit des formations en visioconférence et passe devant un jury européen pour obtenir la certification de capacité dans ce domaine. "Cela a aussi été l’occasion de rencontrer d’autres institutions culturelles à l’étranger, de voir comment elles travaillaient, innovaient pour effacer cette connotation élitiste qu’ont encore les musées. Pour donner accès à tous, il faut inverser la démarche, replacer l’humain au centre de la découverte d’un musée, travailler sur l’inclusion, la dive rsité" . Parmi les interlocuteurs rencontrés, il y a le collectif Porco Rosso à Palerme en Sicile, qui accueille des enfants venant d’un centre pour migrants.

" Ce collectif ne crée pas d’activités particulières pour ces enfants, mais il accompagne l’enfant et l’amène à trouver ce qu’il a envie de voir et faire dans un lieu culturel, à créer ses propres activités, Cela m’a enthousiasmée ".

De retour à Sivry-Rance, elle cherche à transposer le projet et trouve un interlocuteur au centre Fedasil de Couvin qui s’enthousiasme d’emblée, Jonas Boussitet.

Les enfants qu’il accompagne viennent depuis mars un mercredi sur deux au Magma. "On a installé un espace cosy, avec tapis, coussin, table et une étagère dans laquelle ils peuvent puiser le matériel qu’ils souhaitent utiliser". Il y a des bonhommes à peindre, du papier crépon, des toiles et chevalet, des valisettes de jeux, des livres, des manuels de jardinage adaptés aux plus jeunes… Car ce qu’ils peuvent créer ne se limite pas à une discipline, "on n’est pas un atelier de peinture ou de sculpture, on n’enseigne pas une technique mais on accompagne des émotions, un ressenti, pour en faire quelque chose de positif, qui les aide à s’exprimer. Ainsi, dès qu’il fera bon, on pourra utiliser l’espace extérieur du musée, pour réaliser des jardinières de plantes aromatiques et de fraisiers qu’ils vont pouvoir planter, voir grandir, récolter. Au-delà du jardinage, il s’agit d’éveiller leur curiosité, leur créativité" explique Florence Peltier.

L’expression, l’échange dépasse la barrière de la langue et permet de nouer des liens, ici, mais aussi ailleurs. "La semaine dernière par exemple, les enfants ont réalisé de jolies cartes postales qu’ils ont envoyé aux enfants de Palerme, lesquels sont aussi curieux de voir ce que nous faisons ici. L’attente d’une réponse, également par voie postale, suscite ce petit sentiment d’impatience, de curiosité, d’intérêt".

Initié pour durer, ce projet a aussi vocation de s’ouvrir à d’autres infrastructures culturelles dans une démarche d’intégration de ces enfants venus d’ailleurs à leur environnement actuel. "Déjà, lors de leur première visite, ils étaient curieux de savoir ce que c’était le marbre, pourquoi c’était rouge, comment on le travaille… Cela ouvre diverses possibilités, mais toujours en partant de ce qu’ils expriment" conclut la conservatrice.