Dès le 19 avril, de gros travaux à Leers-et-Fosteau

La S.A. Wanty est en charge de cet important chantier. Celui-ci est inscrit dans le plan Infrastructure 2016/2019 de la Région wallonne pour un montant de 1175000 € tvac. Il prévoit la démolition du pertuis et la pose d’égouts qui vont entraîner une démolition complète et ensuite une reconstruction de la voirie.

" Cette voirie, une longue ligne droite de Lobbes à Erquelinnes, est particulièrement dangereuse ", indique Vincent Demars, échevin des travaux, " Cette ouverture de voie ne se limitera pas à l’égouttage. Ces travaux prévoient la réalisation de divers aménagements de sécurité. L’objectif est de réduire la vitesse sur ce tronçon via l’installation d’îlots en centre de voirie aux entrées et sorties du village de Leers-et-Fosteau, mais également de sécuriser les traversées piétonnes aux abords des passages cloutés et de créer des cheminements piétons via l’aménagement de trottoirs ."

La circulation sera interdite durant tout le chantier, sauf desserte locale. Des déviations sont mises en place pour que la mobilité se fasse au mieux durant ces travaux.

* Les véhicules en provenance de Philippeville sont déviés à Beaumont en direction de Gozée.

* Les véhicules venant de Chimay sont déviés à Beaumont en direction de Gozée.

* Les véhicules venant d’Erquelinnes (sauf véhicules de secours allant vers l’hôpital de Lobbes et la circulation locale) sont aussi déviés en direction de Gozée, à Beaumont.

* Au rond-point de Lobbes, les véhicules de + de 7,5 tonnes sont renvoyés vers le R3.

* Sur la route de Sartiau, en venant de Lobbes, les véhicules allant vers Beaumont sont déviés vers le Garage Pasture via la rue Diale Colas (sauf circulation locale).

* Au carrefour de la Barrière, les véhicules allant vers Erquelinnes sont déviés via la N561 (sauf circulation locale).

* À Anderlues, les + de 7,5 t. sont déviés via le R3 et la N53.

* Sur le R3, les + de 7,5 t. sont déviés via le R3 et la N53.

* À Erquelinnes, les + de 7,5 t. allant vers Charleroi sont déviés via Binche.

* À Merbes-Sainte-Marie, les + de 7,5 t sont aussi déviés vers Binche.

" Ces travaux permettront la nécessaire amélioration et sécurisation de l’infrastructure routière à cet endroit, mais ils ne constituent pas une solution au trafic, notamment de poids lourds, sur cette voirie. La nécessité de réaliser le tronçon manquant de la RN54 reste plus que jamais d’actualité ", affirme Marie-Eve Van Laethem, bourgmestre de Thuin.

Faute de N54 en vue, les riverains de la voirie régionale devraient en tout cas être soulagés pendant quelques mois de l’importante circulation qui traversaient leurs villages. Ceux de la N53 par contre verront le trafic augmenter…