Il y avait 3 catégories d’âges et le thème était: " À Couvin, dans le fenil de la Ferme Walkens, on a retrouvé deux énormes têtes réalisées en papier mâché. Elles semblent être là depuis un petit temps… S’agirait-il de Zante et Poldine? Nous ne connaissons pas leur histoire. Et toi? Et vous? "

Ce n’est pas toujours facile de départager les concurrents, plus de soixante, et le jury a dû délibérer longtemps tant la qualité et la diversité des textes étaient présentes. Voici les lauréats.

Catégorie 10-12 ans

Solos: Prix de l’originalité: La folle du village! de Bastien Dery, École des Frontières de Cul-des-Sarts. Merline Bamedidio et Lyse Baudoux de l’École des Frontières à Cul-des-Sarts racontent: " Ce sont des poupées maudites et si on croise leurs regards on est maudit aussi ". Elles ont reçu le, le Prix du Mini-Polar de l’Eau Noire.

Classes: Prix de la qualité d’écriture: Capucine Bodchon, Myrtille Bodchon, Lucie Foschi et Cloé Parisi de l’École Libre des Trois Vallées de Frasnes, avec " Souvenirs d’été".

Prix de l’originalité: " La malédiction des Têtes" par la classe de P5 et P6 de l’École des Fontaines de Chastrès.

Catégorie 12-15 ans

Prix de la qualité d’écriture: " A la vie et au-delà " d’Éléonore Lapôtre. Prix de l’originalité de la forme: " L’aventure de Couvin " par Clara Goulard. Elle raconte: " C’est l’histoire de Zante et Poldine. Couvin a perdu ses couleurs et Zante et Poldine décident d’aller voir un sorcier qui va leur donner une poudre grâce à laquelle ils vont rendre des couleurs à Couvin. "

Prix du coup de cœur: " Disparition mystérieuse à Couvin", de Luna Coladonato.

Catégorie 15-18 ans

Prix de la qualité d’écriture: " Zante et Poldine " par Claire Antoine. Prix de l’originalité: " Qu’on leur dérobe la tête " par Éline Vignas. Prix du Coup de cœur: " Je l’aime à mourir " de Noémie Luycks.

Les prix ont été offerts par la Ville de Couvin, le Ladies Circle de Couvin, le Rotary Club Couvin Chimay et la Table Ronde de Couvin.

Olivier Terwagne présentait cette remise du Prix de l’Eau Noire et a chaleureusement félicité tous les participants à ce concours ainsi que les enseignants pour leur implication dans cet événement