Le pont d'Hourpes en préparation en gare de Thuin

Une première étape importante de ces travaux au pont n° 9 est en cours, avec la préparation du tablier métallique. L’imposante structure dont la couleur bleue vive frappe l’œil de loin, est à présent arrivée à Thuin, et est entreposée sur le parking de la gare. Les ouvriers d’Infrabel s’activent désormais à assembler les quatre morceaux de la charpente pour n’avoir d’un seul bloc à placer sur une dalle de béton. Ce bétonnage est en cours de préparation "et cela génère un peu de bruit pour le voisinage" avertit la Ville de Thuin.

L’enlèvement de l’ancienne structure et l’acheminement du tablier métallique troubleront aussi momentanément la tranquillité de la vallée de la paix".

Pour l’heure, les travaux de remplacement des câbles et caténaires auront lieu de nuit entre le 15 et le 18 avril, et la circulation des trains sera complètement interrompue ces jours-là. Le planning d’Infrabel prévoit que les travaux d’assemblage, de mise en peinture de la structure métallique et de préparation avant la pose se terminent le 22 avril. Le bétonnage, lui se poursuivra jusqu’au 13 juin tandis que la démolition de l’ancien pont et la pose du nouveau doivent intervenir entre le 25 juin et le 6 juillet. Les finitions se termineront à l’automne et Infrabel promet la remise en état des lieux et le reboisement de janvier à mars 2023.

Le trafic ferroviaire sera aussi interrompu du 25 juin au 6 juillet, et remplacé par des bus.