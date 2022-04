De nouvelles activités pour les ados à Sivry-Rance

Le service d’aide en milieu ouvert a l’expérience de l’accueil des tout-petits et de leurs parents au Baobab. Il fournit aussi une aide précieuse aux jeunes pour leur éviter le décrochage scolaire. Et depuis ce printemps, elle organise un accueil libre des ados de plus de 12 ans, durant lequel l’animateur du centre culturel et l’éducateur d’Oxyjeune aideront les jeunes à imaginer, proposer, créer des activités qui les motivent et les stimulent à s’exprimer.