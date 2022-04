Une journée de retrouvailles pour le personnel communal de Gerpinnes

Vendredi, le collège communal a accordé un demi-jour de congé au personnel afin de lui permettre de participer à une après-midi de retrouvailles."Comme la Sainte-Barbe et les vœux ont été annulés deux fois, nous avons décidé d’organiser une fête du personnel dès que possible",explique le bourgmestre Philippe Busine. L’organisation de l’après-midi était confiée à l’amicale du personnel et la fête s’est déroulée à la salle Pouleur d’Acoz. Une centaine de membres du personnel ouvrier, administratif, du CPAS et de l’équipe des techniciennes de surface étaient présents sur les 125 que compte l’administration communale."Comme nous sommes en période carnavalesque, il était proposé à ceux qui le souhaitaient de venir déguisés",poursuit Philippe Busine. À cette occasion, les retraités ont été fêtés et les nouveaux membres du personnel présentés. Parmi ces derniers, citons Damien Brichard, Coralie Lepage, Fabrice Berwaer, Jiannos Thomopoulos, Anouck Fripiat et Cédric Lefèvre.