Thuin: clap de fin pour le patro de Gozée

Le patro local, comme bon nombre de mouvements de jeunesse, a été victime du covid-19. Les activités ont cessé pendant les 2 années de la pandémie."L’équipe d’animation a baissé les bras et les réunions du samedi se sont arrêtées. Heureusement, une équipe de 6 animateurs est prête à relancer les réunions hebdomadaires à la mi-avril. Malheureusement, la reprise ne pourra plus avoir lieu ici, à la rue de Marchienne. La paroisse nous a trouvé d’autres locaux à Thuillies, qui ne nous offriront pas ce magnifique espace vert dont nous disposions. Mais on s’en accommodera. Pour les jeunes qui reprennent, délocaliser le patro n’est pas un souci. Ils viennent d’un autre patro (à Thuin) et ont envie de le faire revivre avec le soutien des anciens"ajoute Manu Saunier, permanent pédagogique à la Fédération Nationale des Patros.

"Ça fait mal au cœur d’assister à la fin de ce patro. J’étais président et j’y ai vécu une grosse partie de ma jeunesse. Que de souvenirs! Il est dommage qu’on ne soit pas plus attentif à la survie de ces mouvements de jeunesse. On préfère la rentabilité au détriment d’activités pour nos jeunes"déplore Xavier Gomrée, patronné dans les années 80.

Une note d’espoir subsiste néanmoins: le patro, délocalisé, reprendra du service le samedi 16 avril à Thuillies, avec une toute nouvelle équipe! L’appel est lancé à tous les jeunes qui veulent venir s’amuser."Plus on est de fous, plus on s’amuse et si c’est en jaune et vert (les couleurs du patro), ce sera encore mieux"conclut Manu.