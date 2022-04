Malgré l’absence de neige cet hiver, l’achat d’une trémie s’avère nécessaire. Delphine Lebon s’inquiète d’une hausse probable du prix initial de 44770 € TVAC à cause des augmentations des matières premières. Le bourgmestre ironise en rétorquant qu’au vu du peu de demandes cet hiver les prix seront peut-être inchangés. " Plus sérieusement, annonce-t-il,au vu de l’augmentation notamment du goudron, il faudra faire face à de nombreuses augmentations et ce n’est pas très réjouissant!"

Le ton était donné et les discussions ont été constructives et sereines, même si, à certains moments, des élus de l’opposition regrettaient certains manques au niveau de leur information.

Un marché pour trois ans

Un cahier des charges pour la fourniture de repas aux écoles de l’Entité a été présenté au conseil communal en vue d’un appel d’offres pour une période de trois ans. Un membre de l’opposition demandait que ce marché ne soit passé que pour une année au lieu de trois car un partenariat pourrait être envisagé avec la maison de repos. Mais trois ans sont nécessaires afin que l’organisation de la maison de repos soit en mesure de répondre à la demande et, pour un prestataire local, des amortissements de matériel pourront se faire sur ces 3 ans.

Des produits durables dans l’assiette des écoliers

Le marché porte sur la livraison de repas à l’ensemble des implantations, à base de produits durables et jusqu’en 2025. Ces repas seront livrés en liaison froide et réchauffés dans les implantations grâce à des fours qui ont été repris à un prix modique à la société qui livrait précédemment les repas.

Afin que les repas restent accessibles à toutes les familles, il a été fait appel à des aides extérieures "Collectif cantine durable", et à l’ASBL "Manger demain".

Les repas complets consisteront en un potage et un plat chaud tenant compte de la saisonnalité, produits bios, issus à 40% en circuit court. De plus cela comprendra 2 repas végétariens par mois, recommandé par les nutritionnistes, et un repas extraordinaire 3 fois par an à l’occasion de fêtes saisonnières par exemple.

Le but est de diminuer l’empreinte écologique et sensibiliser les enfants à une alimentation durable tout en restant accessibles car beaucoup de ménages sont en difficulté.

Le lotissement à Oignies

Jean-Marc Delizée, pour l’opposition, revient sur les projets de lotissement à Oignies et regrette que ce soit par la presse qu’ils ont appris que le collège avait refusé le projet. Il y a déjà beaucoup d’hébergements touristiques à Oignies, et les habitants ressentent une saturation. Delphine Lebon propose qu’une commission étudie les zones de loisirs à aménager ou à réaménager afin de pouvoir faire appel à des investisseurs et disposer d’un état des lieux précis.

Ce conseil d’avril permet aussi d’apprendre que dix personnes ukrainiennes sont accueillies pour le moment à Viroinval, et que plusieurs places sont encore disponibles. L’accueil se fait via le PCS et la Croix-Rouge Couvin-Viroinval.