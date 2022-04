Elle reviendrait sur la place de l’Église et dans la rue du Pilori, avec une collaboration de la Commune via l’échevinat de la Jeunesse et le Centre Culturel Christian Colle.

Le programme est en cours de finalisation mais il se murmure que "Gangsters d’Amour", LE groupe légendaire pop carolo avec lequel le regretté chanteur Jeff Bodart a démarré sa carrière, serait approché!

Peu avant la période covid, après avoir écumé toutes les scènes de la Francophonie, les Gangsters d’amour repartaient en tournée, pour notre plus grand plaisir.

Dans ce nouveau show, "Les Gangsters d’Amour ne Meurent Jamais", ils reprenaient plus d’une quinzaine de titres dont quelques tubes inoubliables tels que: "S.O.S. Barracuda", "Meurtre à Hawaï", "Hey Baron Rouge" ou encore "Coûte que Coûte"…

Il est aussi question de la venue de Sharko, auteur-interprète de rock-pop-acoustic-electro belge. Depuis 20 ans, il nous distille des tubes tels "Spotlite", "Sweet Protection", "I Went Down" ou encore le magnifique "Never" et reprend la route avec son huitième album "Glucose".

On ne peut que se réjouir de pouvoir renouer avec la Fête de la Musique, un des premiers événements de la saison estivale, après deux années de restrictions.

Donc, à vos agendas, même si le programme n’est pas encore finalisé, bloquez ce week-end musical et festif à Couvin!

Et à Philippeville, l’affiche est déjà dévoilée: la Fête de la Musique se déroulera le 18 juin avec Laura Crowe & Him, RORI, Neolys, Doria D, Kid Noize.

Nous vous en reparlerons sous peu!