Annulée ces deux dernières années en raison de la pandémie de la covid-19, la fête patronale a cette fois repris ses droits, pour le grand bonheur de la centaine de convives tout heureux de se retrouver à la même tablée.

Mais avant de passer aux réjouissances gastronomiques, c’est toujours avec une certaine délectation, pimentée d’une grande dose d’humour, que le corps enseignant dançs son ensemble rend traditionnellement hommage à leurs collègues partis à la retraite. Pour ce retour à la tradition, ils étaient sept à voir défiler sous leurs yeux toutes ces années consacrées à l’une des plus nobles des professions, et ce, grâce à l’évocation des moments, parfois burlesques, mais toujours empreint de leur professionnalisme et de leur investissement sans borne pour leur établissement scolaire pour lequel ils ont tant donné.

La plume humoristique de collègues, parfois devenus leurs amis, ponctuée d’anecdotes savoureuses ou de traits de caractères propres à chacun, a permis sans doute à ces héros de l’enseignement de tourner plus légèrement la dernière page de leur carrière professionnelle.

Au terme de ces prises de paroles, fort peu académiques, les jeunes retraités Geneviève Gaillez, Hubert Lor, Dominique Seurette, Bruno Trémault, Maggy Baudhuin, Remy Bastien et Ariane Collard ont reçu chacun un cadeau personnalisé, mais surtout toute la gratitude de leurs collègues matérialisée par une magnifique ovation amplement méritée.

Et comme c’est redevenu le cas lors de cette fête patronale, la soirée s’est terminée dans une ambiance très festive et conviviale.