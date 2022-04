C’était évidemment très stressant mais comme j’étais très bien classée au niveau des votes du public et que mes proches étaient derrière moi, je me sentais confiante pour cette finale.

À votre grand désespoir et à celui de vos nombreux fans, vous avez pourtant été rapidement éliminée. Avez-vous une explication par rapport à cela?

Très honnêtement, non. Comme tous ceux qui avaient mis tous leurs espoirs en moi, je suis à la fois étonnée et déçue d’avoir été si rapidement éliminée. D’après ce qui m’a été dit, la semaine de préparation que nous avons passée en Égypte aurait joué en ma défaveur. Pourtant, mon comportement y a été exemplaire à tous points de vue. J’allais me coucher tôt. Je ne consommais pas d’alcool. Je ne buvais pas. Bref, je ne comprends pas.

Au-delà du résultat, qu’est-ce que cette expérience vous a apporté sur le plan personnel?

Énormément de choses! Ma participation à ce concours m’a permis de sortir d’une situation personnelle compliquée et de devenir plus forte pour affronter les épreuves de la vie. Je ne vous cache pas que ce fut une année très éprouvante où il n’a pas été simple de combiner mes études en sciences biomédicales avec le sport de haut niveau et tous les rendez-vous liés à la préparation de ce concours. De plus, tout se déroulait dans le Nord du pays; ce qui exigeait de longs et fastidieux déplacements.

Si vous deviez donner un conseil à de futures candidates Miss Belgique, quel serait-il?

Je leur conseillerais de tenter l’aventure mais de ne pas tout miser là-dessus et de toujours avoir d’autres objectifs à développer pour rebondir.

C’est d’ailleurs votre cas. Vous êtes remplies d’ambition, notamment au niveau sportif. Expliquez-nous.

En effet, en plus de mes études, je suis vététiste au sein de l’équipe Bingoal Wallonie-Bruxelles Lady’s et j’ai été quatre fois championne de Wallonie et trois fois vice-championne de Belgique. Mes objectifs sont de me classer dans des courses internationales ainsi qu’au championnat de Belgique.

Si vous n’avez pas été couronnée Miss Belgique 2022, vous restez néanmoins Miss Namur 2022.

Tout à fait. Je conserve ce titre jusqu’au 30 septembre de cette année.