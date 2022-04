Un couple deux fois victimes d’un incendie en une semaine

C’est ce qui s’appelle ne pas avoir de chance. Lundi matin, vers 11h30, le jeune couple qui a perdu sa maison dans un incendie à L’Escaillère voici exactement une semaine, a de nouveau été victime d’un sinistre. Alors qu’ils étaient en train d’emménager dans une nouvelle habitation en location, rue de la Ramée à Cul-des-Sarts, Bruno Gohy a remarqué de la fumée sortant du sommet du toit. Un feu de cheminée s’était déclaré et commençait à s’étendre à la toiture. Les pompiers ont aussitôt été appelés pendant que l’occupant des lieux, avec l’aide d’un ami, tentait d’éteindre les flammes. Fort heureusement, les hommes du feu sont arrivés à temps et ont mis fin à ce feu de cheminée. Mais pour le jeune couple, le coup est rude: deux incendies sur une semaine, cela fait beaucoup à encaisser. Mais les dégâts semblent cette fois plus limités. Un fait déplorable toutefois à souligner: de nouveau, les pompiers ne sont pas parvenus à se connecter à la bouche d’incendie toute proche. A L’Escaillère, la semaine dernière, le même problème s’était déjà posé. Il serait sans doute temps que l’intercommunale gérant ces bouches d’incendie vérifie régulièrement leur bon fonctionnement!