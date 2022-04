Raccrocher les jeunes au réel: l’exemple du Lycée Voyageur (vidéo)

Parmi les solutions alternatives qui existent, les écoles à pédagogie différenciée ont connu ces dernières années une recrudescence de leur popularité. Si certaines ont paradoxalement dû récemment se résoudre à fermer,faute de moyens financiers suffisants, de tels projets continuent de germer aux quatre coins de la Wallonie.

Originaire de Viroinval (prov.Namur), Marie De Muijlder est l’initiatrice de l’un de ceux-ci, qu’elle a baptisée leLycée Voyageur. Le concept qui s’adresse aux jeunes de 14 à 18 ans " s’inspire du Grand Tour au XIXe siècle (NDLR: une pratique à laquelle s’adonnaient les jeunes hommes de classes aisées au terme de leurs études et qui consistait à réaliser un voyage découverte en Europe).Notre ambition est de remettre au goût du jour cette pratique hyperqualitative, qui permet d’entrer en contact avec le réel dans un monde qui se décentralise toujours plus avec des gens de plus en plus en mouvement."

Dans un bus

Enseignante de formation et passée par plusieurs établissements relevant tant de l’enseignement ordinaire traditionnel que de pédagogies alternatives, Marie De Muijlder constate: " Il existe dans notre enseignement de nombreux enfants qui sont laissés sur le carreau". Son objectif, partagé par Giuseppe D’Avella, qui a rejoint l’ambitieux projet, consiste ainsi à proposer une école de jour tout à fait différente de ce qui se fait aujourd’hui.

Le concept développé par leLycée Voyageurse fonde, entre autres choses, sur la pédagogie Freinet, basée sur l’expression libre des enfants. " Nous voulons remettre les enfants dehors, en mouvement, qu’ils réinvestissent les lieux tels que les bibliothèques et les musées, avec la transmission orale au cœur des choses."

Pour cela, Marie De Muijlder a imaginé une école qui prend place dans un bus itinérant dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, capable ainsi de conduire chaque jour les jeunes vers toutes les ressources disponibles afin de leur permettre de se construire et réaliser des " accomplissements", qui font le lien entre " compétences techniqueset savoirs théoriques".

Réfléchir et agir

Concrètement, les deux enseignants du projet proposent aux jeunes d’établir une sorte de cartographie des ressources tant matérielles que naturelles ou humaines qui entourent les jeunes et d’ensuite partir à la découverte de celles-ci. " On les fait réfléchir, puis on les fait devenir acteur". Une façon, aussi, de " lier l’aspect d’ancrage local avec celui de mobilité et de décentralisation".

Au retour de leurs expériences et de leurs échanges, les élèves consignent alors le tout dans une sorte de journal de bord.

Au programme, donc: échanges et découvertes, travail autonome, enseignement mutuel, mais pas d’évaluations ou de bulletin.Pas de diplôme à la clé non plus, puisque le projet n’est ni reconnu ni subventionné par les pouvoirs publics en général et la Fédération Wallonie-Bruxelles en particulier – il prépare toutefois les jeunes qui le souhaitent au jury central.

«Deviens ce que tu es»

Mais leLycée voyageur ambitionne autre chose. Et veut, au contraire, se départir de l’école traditionnelle où, " au lieu de normer le résultat, on veut normer les méthodes", regrette Giuseppe D’Avella, " comme si c’était des vérités absolues". Et d’ajouter: " On ne construit pas le destin".

Inspiré de la pensée de Nietzche, le slogan du projet – "Deviens ce que tu es" – encourage d’ailleurs les élèves à " découvrir leur place dans le monde.Pour cela, il faut savoir ce que l’on est.D’où l’importance de partir à la découverte du monde qui nous entoure", conclut Giuseppe.