Le retour du 21e week-end Culture au château d’Ham-sur-Heure

Pour la nouvelle échevine de la Culture, Luigina Ogiers-Boi (MR), cette organisation était une première. Lors de son allocution d’ouverture, elle a remercié le comité Culture, les bibliothécaires du Réseau de lecture publique, le service Communication ainsi que les agents des services Culture et Travaux pour leur précieuse collaboration."L’art qui nous est transmis, nous avons le devoir d’en faire le relais, nous, les politiques et vous, les groupements artistiques, les bibliothécaires, les artistes et les amoureux de l’art",a-t-elle poursuivi. Pour sa part, le bourgmestre Yves Binon (MR) s’est réjoui de revoir, à nouveau, autant de monde au château."Nous avons une richesse artistique importante dans notre Commune et ce week-end constitue l’occasion de la mettre en valeur",insiste-t-il.

Expos et animations

Ce week-end Culture a été ponctué par différentes animations parmi lesquelles les concerts des groupes "Fifty ways" (cover pop-rock) le vendredi soir et "Eddy Mouawy" le dimanche à l’heure de l’apéro.

Dimanche matin, un spectacle pour enfants intitulé "Histoire abracadabrante et farfelue" était programmé, de même que des ateliers créatifs le dimanche après-midi avec les groupes locaux des "Passeurs d’Art", le "Chevalet du Val d’Heure" et le "Kiosque aux Livres".

Le week-end s’est achevé par la remise des prix des concours artistiques.

Une artiste ukrainienne

Parmi les exposants, on retrouvait une artiste ukrainienne qui est arrivée chez sa cousine le 11 mars dernier suite à la guerre dans son pays. Originaire de Kiev, elle réalise des poupées d’art depuis une dizaine d’années et elle participe régulièrement à des expositions en Ukraine. Ses œuvres sont une combinaison de sculpture pour le visage et les mains et de confection pour l’habillage de la poupée."Comme c’était le week-end Culture dans notre Commune, nous lui avons proposé d’y prendre part; histoire de lui remonter le moral",explique la cousine de Zoya.

Celle-ci a adoré l’organisation de ce week-end Culture, avec toute la diversité des œuvres exposées, la sympathie des gens de chez nous, le cadre du château, les concerts et la météo qui était printanière à souhait. Pour l’occasion, Zoya s’est dépêchée à réaliser un "troll" qui a trouvé acquéreur parmi le public présent le week-end passé.