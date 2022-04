Les propos tenus sur le CPAS lors de la visite de la ministre Lalieux à la Croix-Rouge de Couvin ont heurté la présidente Jehanne Detrixhe

En rencontrant l’équipe de la Croix-Rouge, le député régional Eddy Fontaine (PS) avait salué l’action des bénévoles:"Je ne veux pas être méchant mais tout ce travail compense un peu certains manquements du CPAS.Des missions étaient remplies avant et ne le sont plus maintenant."

Plus loin, la ministre avait rappelé qu’il existe un tas d’aides du fédéral que l’on peut activer au niveau des CPAS. " Cela ne coûte rien aux communes. Or, on voit souvent que cet argent nous revient parce qu’il n’est pas utilisé sur le terrain."

Une lettre à la ministre

Ces propos ont choqué les équipes du CPAS local, a expliqué Jehanne Detrixhe durant le conseil. Elle a envoyé une lettre ouverte à la ministre, que nous reproduisons ici:

"Madame La Ministre,

C’est dans le cadre de votre récente visite à Couvin que je vous adresse cette lettre ouverte.

Tout d’abord, en tant que Présidente du CPAS (bras social de la Commune dont une des missions fondamentales est la reconnaissance du droit à l’intégration sociale), je souhaite vous faire part de mon regret de ne pas avoir pu être conviée à un bref échange avec la ministre de l’Intégration sociale venue découvrir les réalités sociales du territoire couvinois.

Ensuite, je me permets de porter à votre connaissance qu’au travers de l’aspect "politique" recherché par certains, ce sont non seulement des membres du conseil de l’Action Sociale mais également l’ensemble des collaborateurs du CPAS qui sont visés par les commentaires émis lors de votre visite.

En effet, lire que le CPAS fait preuve de manquements, que l’institution ne remplit plus certaines missions, que le service social du CPAS n’est pas présent sur le terrain, alors que depuis maintenant deux ans, le CPAS occupe une place centrale dans la gestion des conséquences sociales des crises successives, est profondément choquant!

En outre, malgré les circonstances difficiles et une période éprouvante pour tous, les collaborateurs du CPAS ont continué de remplir au mieux leurs tâches sociales tout en respectant le plan de déconfinement défini par votre administration.

À titre d’information, en 2021, le CPAS de Couvin:

• 350 ménages accompagnés administrativement et socialement dans le cadre de l’intégration sociale (Revenu d’intégration, projet d’intégration).

• 35 personnes mises à l’emploi et suivies dans un objectif d’insertion professionnelle.

• 300 ménages aidés dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile.

•1300 ménages bénéficiaires d’allocations de chauffage.

• 775 personnes bénéficiaires d’activités socioculturelles (bowling, cinéma, activités touristiques…)

• 24000 repas distribués au sein de toute l’entité.

• 470 transports de citoyens dans et en dehors de l’entité.

• 13 logements en gestion.

• Une cellule spécifique "Covid".

• Les services d’une cellule énergie (tuteur énergie et assistante sociale).

• Une collaboration avec deux structures d’hébergement pour personnes en difficultés.

• Une collaboration avec l’école de promotion sociale pour l’ouverture d’une nouvelle section "aide-ménagère".

• La mise en œuvre du plan de cohésion sociale.

• Une centaine de ménages en médiation de dettes et une dizaine de ménages en règlement collectif de dettes.

• L’organisation et la gestion d’animations pédagogiques de prévention en matière de surendettement.

• Un soutien financier aux 5 services d’aides familiales opérant sur la commune.

• Un soutien financier au fonctionnement d’une école de devoirs.

• Un soutien financier et la mise à disposition gratuite d’un travailleur à la maison Croix Rouge des Eaux Vives.

Avant de conclure, je vous informe que le CPAS de Couvin voit son travail récompensé puisque le Centre a récemment appris que son nouveau service d’accompagnement des victimes de violence entre partenaires et fondée sur le genre venait d’être agréé par la Région wallonne.

Pour terminer, sachez Madame la ministre que le CPAS de Couvin serait honoré de vous accueillir au sein de ses services afin, d’une part, de vous faire découvrir le travail accompli par ses collaborateurs au profit des citoyens couvinois et plus singulièrement des usagers du centre et d’autre part, de vous (re)préciser les réalités de terrain et les contraintes réglementaires avec lesquelles le CPAS doit composer."

Jehanne Detrixhe, en séance jeudi, a insisté sur l’aide apportée à la Croix-Rouge pour l’aide apportée aux Couvinois autant qu’aux Ukrainiens. Pour cette dernière mission,"si la Croix-Rouge devait estimer un moment donné qu’elle ne peut pas faire face seule aux besoins, nous pouvons revoir la répartition des tâches entre les différents partenaires de terrain."