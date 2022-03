Thuin: l'horizon se dégage pour les possibilités d'accueil de la petite enfance

On comprend dès lors mieux la démarche communale annoncée en ouverture de conseil ce mardi soir par la bourgmestre. " La Ville a développé un service communal d’accueillantes conventionnées […]. Notre volonté est qu’il se développe et que l’ensemble des accueillantes bénéficient d’un contrat de travail avec ses avantages. Nous sommes donc arrivés à la conclusion que ce service serait mieux rendu s’il était rendu au sein d’une structure plus spécialisée" précise Marie-Eve Van Laethem. Depuis quelques mois, des contacts ont été pris et ont abouti au transfert du service vers l’ASBL "La maison de Musti" dès le 1er juillet prochain.

Cette ASBL agréée et subsidiée par l’ONE depuis plus de 30 ans couvre le grand Charleroi, mais aussi, plus proches de l’entité de Thuin, les villages de Montigny-le-Tilleul, Landelies, Cour-sur-Heure, Gozée et Leernes. " C’est la structure administrative qui change, mais pour les enfants et les parents, rien ne change (même tarif, gardienne, lieu, etc.) ajoute la bourgmestre. Pour les accueillantes, ce sera même un plus puisqu’elles auront un contrat de travail en bonne et due forme". Pour conclure, Karine Cosyns ajoute que cela facilitera aussi la vie de toutes les personnes concernées puisque l’extension territoriale permettra un remplacement plus aisé en cas de souci de santé ou autre, et que le nouveau statut de salarié sera plus attractif pour les nouvelles recrues.