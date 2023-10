Les policiers ont été appelés à intervenir car le prévenu, client d’un café, posait problème ce soir-là. Il venait de se faire mettre dehors. “J’étais avec des amis que je n’avais plus vus depuis longtemps et un on a bu un bon coup de trop. J’avais, de plus, pris des médicaments”, expliquait-il devant le tribunal.

Il a insulté les policiers, a tenté de leur porter des coups et leur a résisté lors du menottage. Le prévenu est actuellement en période de probation et respecte donc déjà des conditions. Raison pour laquelle une peine de travail a été prononcée. Une peine subsidiaire de 12 mois de prison a été prévue s’il n’effectue pas cette peine de travail.