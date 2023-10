Évrehailles: un site et une mare à l'école pour découvrir la biodiversité et ses enseignements

En juin dernier, avec l’aide du personnel de l’atelier communal d’Yvoir, les enfants ont commencé l’aménagement d’une mare. Les ouvriers ont creusé, les élèves ont placé la bâche puis procédé au remplissage. Une clôture de châtaignier est désormais en construction et les bords de la bâche ont été fixés.

Il y a quelques jours, les élèves de 1re et 2e primaires, équipés de leurs épuisettes, ont effectué un premier relevé des occupants du point d’eau. En reproduisant ponctuellement cette opération passionnante, les enfants pourront évaluer la qualité de l’eau par la variété et la nature de ses habitants aquatiques. Grâce à des référentiels, les enfants ont donc dû identifier les nouveaux venus: gerris, notonectes et vers de vase. C’est un bon début. Tout ce petit monde a été replacé respectueusement dans son nouveau foyer.

Les plus grands de l’école, accompagnés de leur institutrice Patricia Belche et du directeur Christophe Galet, sont eux allés placer des plantations aquatiques. Avant cela, Ils ont dû effectuer des recherches sur les essences à privilégier, les techniques de plantations, leur intérêt pour la faune, l’oxygénation naturelle. Des occasions uniques de lire, écouter, regarder, apprendre pour programmer une réalisation concrète.

Cette année, sont encore prévus l’aménagement d’un chemin d’accès à la mare, l’installation de rondins pour s’asseoir et travailler, ainsi que la construction d’un muret en pierres sèches pour accueillir batraciens, reptiles et insectes. D’autres aménagements suivront au fil des années scolaires.

Cet endroit sera dédié aux classes du dehors, soit des moments d’apprentissages réguliers pratiqués en lien avec la nature. Il s’agit, pour les élèves de s’approprier leur environnement par des activités variées et pluridisciplinaires, afin de comprendre son biotope, l’apprécier et en être les futurs défenseurs.

La pédagogie des classes du dehors, a expliqué le directeur, offre aussi les bienfaits du grand air, du mouvement et l’occasion de s’émerveiller et d’exercer ses sens à la découverte du monde réel sans écran.