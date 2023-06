Yvoir: les bulles à vêtements Curitas ne sont plus bienvenues

La présidente du CPAS Christine Bador a présenté le compte 2022 de son organisme, approuvé à l’unanimité. L’intervention communale a été de 1,2 million €. On retient que les dépenses du CPAS ont augmenté de près de 10% en raison des indexations, du coût de l’énergie et des matériaux. En 2022, 12 504 repas ont été servis à domicile et 75 personnes ont bénéficié du revenu social d’intégration. On a noté une augmentation des aides sociales en raison de l’accueil des Ukrainiens et une croissance de l’aide sociale indirecte comme les allocations de chauffage ou les frais d’hébergement en maison de repos.

Bertrand Custinne a interrogé le collège sur l’entretien des espaces verts. Il reconnaît "la bonne volonté du personnel, qui ne parvient toutefois pas à offrir une belle image de la commune". Le bourgmestre est conscient du problème et fait part de l’immobilisation d’un tracteur en raison du manque d’une pièce essentielle.