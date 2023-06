Spontin: "Boutroûle", le nombril de la Wallonie, volé pour la troisième fois

Samedi, c’est un nouvel épisode bien triste qui s’est joué à l’abri des regards, dans ce coin magnifique mais isolé, un peu à l’écart du centre de Spontin.

La sculpture a littéralement été arrachée à son socle. "C’est du vol mais aussi du vandalisme", qualifie le bourgmestre d’Yvoir Patrick Evrard. "On a probablement utilisé une disqueuse pour la cisailler et l’emporter."

La statue, haute d’environ un mètre, avait en effet été solidement fixée à son socle, avec une tige de métal enfoncée dans la pierre.

"Un promeneur est passé ce samedi vers 8 heures et Boutroûle était toujours là. Et c’est un autre qui marchait par là vers 15 heures qui s’est rendu compte de la disparition", continue le bourgmestre. "L’officier de garde de la police de la Haute-Meuse a été alerté. Et une plainte a été déposée."

Malheureusement, ce vol lamentable et regrettable, ce n’est pas une première pour le nombril (boutroûle en wallon) de la Wallonie.

La mascotte joliment colorée et au visage gentiment narquois avait pris place au centre névralgique du territoire wallon en mai 2013. Ce point avait été calculé par des experts, à la demande de la RTBF dans le cadre de l’une de ses émissions.

A peine placée, la statue du facétieux nuton était déjà dérobée. On la retrouvera rapidement dans le bois voisin.

Mais un an plus tard, en 2014, "Boutroûle" fera à nouveau l’objet d’un avis de disparition. Grâce à la perspicacité mais aussi une bonne dose de ténacité d’un enquêteur de la police locale, on retrouvera la trace de la sculpture… dans le jardin d’un particulier. Celui-ci avait expliqué qu’il avait retrouvé la petite statue dans un fossé. Et ça faisait donc joli dans son habitation…

Cette fois, il y a vol mais aussi dégradation. On sait en effet déjà qu’il y aura de la casse: Boutroûle a laissé ses bottes dans la pierre. En espérant qu’elles ne devront pas attendre à nouveau sept ans pour retrouver leur propriétaire.