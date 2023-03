Yvoir: le parking menacé près de la gare

Il semblerait que les services Mobilité et Infrastructure du Service public de Wallonie aient l’intention de supprimer la zone de parking, avenue Doyen Woine et rue de la Gare, située entre le passage à niveau et le sentier du parc d’Yvoir.

Cette zone de parking est d’une grande utilité pour les habitants de la rue du Rauysse voisine et pour les usagers de la gare et de l’île. Les trois conseillers demandent donc au collège communal, et, plus particulièrement, à l’échevine de la Mobilité, d’intervenir auprès des responsables du service

concerné pour empêcher ce projet. Ils estiment que la cohabitation entre les piétons et les véhicules en stationnement est possible, d’autant plus que cette situation existe depuis toujours et n’a jamais posé aucun problème.

Ils signalent également qu’il entrerait dans les intentions d’Infrabel de supprimer le passage pour piétons souterrain de la rue du Rauysse. Ils souhaitent que le collège communal intervienne énergiquement pour le maintien de ce souterrain "bien utile pour les habitants des quartiers concernés, des promeneurs ainsi qu’en cas d’inondation".