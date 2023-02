Le Rochefortois Cédric Labrute donne son premier seul-en-scène

À 26 ans, le rochefortois Cédric Depauw apprend que son père n’est pas son père. "Mon frère Jérôme et moi, on est né grâce à un donneur. J’ai 39 ans et je me suis posé pas mal de questions depuis", introduit-il. Le 11 mars au Centre culturel des Roches, l’homme présentera son tout premier spectacle seul, mis en scène par David Schiepers. "Un rêve d’enfant qui se réalise", assure Cédric.