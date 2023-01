Un centre de vacances au Launois (Yvoir): « Mille lits, c’est beaucoup trop »

La société Svasta, propriétaire du terrain de 13,5 ha, souhaite faire de l’ancien camping yvoirien un parc de vacances de 160 bungalows, pour un total de 996 lits. À l’abandon depuis les années 1970, le site comptait autrefois 65 emplacements. "Nous ne sommes pas opposés à ce que ce chancre devienne quelque chose mais on en appelle à un projet raisonnable en termes de lits. Mille lits c’est beaucoup trop", partage très vite un riverain, soutenu par l’assemblée.

Égouttage et eau potable

Le site étant situé sur les hauteurs d’Yvoir, le risque de ruissellement des eaux est réel. Les voiries créées seraient donc perméables et les pavillons sur pilotis, pour ne pas artificialiser le sol inutilement. Le bureau d’architecte, DDV, prévoit également une noue – un petit fossé – serpentant sur le long de l’impasse de Fay et redescendant vers la rue d’Evrehailles. En cas de saturation, un trop-plein prendrait le relais. "Finalement, on va offrir une temporisation qui n’existe pas actuellement", expose l’architecte Olivier Dorchy. Pour le réseau d’égouttage, on verra plus tard mais deux possibilités de raccordement existent.

Plusieurs zones vertes tampon sont prévues. L’une d’elle, large de 20 m, prendra place entre la rue des Vergers et le domaine. Les riverains demandent qu’elle soit élargie ou du moins adaptée à la servitude présente actuellement, bien utiles pour les livraisons à l’arrière des maisons.

Autre point soulevé, les problèmes d’arrivée d’eau causés par le manque de pression en hauteur. "Chez moi, la pression est à 0,5 bar alors qu’elle devrait être à 2,5. S’il y en a un plus bas qui remplit sa piscine ou qui prend une douche trop longue, je n’ai plus rien. Moi, je dis ça pour vous", rit jaune un habitant de la butte.

L’entrée du site se ferait via la rue d’Evrehailles, dont le tracé passe par la zone d’aménagement communal concerté du Chenois. La sortie se ferait via l’impasse de Fay. Les riverains craignent de subir les sens uniques lorsqu’ils rentrent chez eux.

Au revoir ma biche

Les projections architecturales se font dans le respect des arbres implantés depuis des décennies. Une identification précise des individus à préserver sera réalisée. Les pavillons, quant à eux, ne dépasseront pas la cime des arbres. L’idée est de gêner le moins possible les espèces terrestres et volantes installées sur le site. "Quand je vais courir là, je vois des biches, explique un riverain. En accueillant mille personnes, il n’y aura plus de faune, le sol va se tasser, les animaux vont partir."

Il s’agira aussi de tenir compte du bois mitoyen, classé Natura 2000. Les propriétaires veilleront au grain et l’ont fait savoir. Sans oublier les chemins balisés qui passent par là. "Y aura-t-il une certaine perméabilité pour les promeneurs qui utilisent le site pour l’instant ?", demande une conseillère en mobilité présente dans la salle. "On peut réfléchir à de la mobilité douce", affirme l’architecte Dorchy. "Des charges d’urbanisme (NDLR: des aménagements imposées au promoteur au bénéfice de la collectivité) sont-elles prévues ?", poursuit l’intervenante en s’adressant au bourgmestre. "On y sera attentifs", rassure Patrick Evrard.

Les remarques sont à adresser avant le 10 février à urbanisme@yvoir.be ou au Collège communal, rue de l’Hôtel de ville, 1, 5530 Yvoir.