Yvoir: le site des 4 Sources est reconnu tiers-lieu rural et reçoit 500 000€

Récemment, le collectif a été retenu dans le cadre de l’appel à projet tiers-lieux ruraux de la Région.

Plusieurs conditions pour être reconnu tiers-lieu rural

Un "tiers-lieu rural" est un espace dédié à la vie sociale d’une communauté, propice aux rencontres et aux échanges, avec la présence d’un animateur ou d’une animatrice et de ressources (notamment numériques) partagées. Le site des 4 Sources remplit ces conditions. Le projet a donc été retenu et recevra des subsides: 497.250€ sur trois ans.

Si cette somme est élevée, c’est qu’ils sont une vingtaine à habiter sur le lieu, dix enfants et dix adultes, soit 6 foyers. Ce qui n’est pas le cas de tous les tiers-lieux.

Cet argent servira à développer leurs six pôles d’activités: accueil et hébergement, art et culture, artisanat, agroécologie, ressourcement et spiritualité, éducation. "Pour l’instant, tout ce qu’on fait, c’est bénévole. On vit beaucoup plus simplement pour que nos activités puissent subsister, explique Stéphanie, figure structurante du projet. L’enjeu cette année, ça va surtout être de communiquer sur qui on est, ce qu’on fait, nous faire connaître pour permettre les échanges entre l’éco-lieu et l’extérieur".

Déléguer la com et la compta

Dans un premier temps, il s’agira de déléguer la communication et la comptabilité en greffant des personnes extérieures au projet. L’idée est de se libérer du temps pour développer le magasin de produits en vrac, les activités culturelles ou encore l’espace artisans, haut-lieu de transmission de savoirs. Car l’appel à projet mobilise deux ambitions du plan de relance wallon: la création et le maintien de services et d’activités de proximité.

Suivront la création d’un verger pour la transformation de fruits ou encore le développement des activités culturelles, en partenariat avec la Commune, pour valoriser davantage les espaces communs. Le collectif étudie également la possibilité d’intégrer une vestiboutique, en collaboration avec le centre Croix-Rouge situé en contrebas. "La question c’est toujours: quels sont les besoins sur le terrain ?", résume Claire.

Lieu de passage avantageux

Autrefois, le site de 15ha appartenait à un particulier, situation qui l’isolait plutôt du reste du village. Le lieu bénéficie d’une servitude de passage empruntée notamment lors de certaines marches Adeps ou trails. Ce sentier est un atout d’attractivité. "L’endroit est considéré par la population comme un des plus beaux d’Yvoir. C’est important de permettre l’accès la nature à chacun", appuie Claire. Ce coin de paradis accueille par ailleurs 26 ânes, un lama, un alpaga, deux chevaux, 18 poules et 30 ruches. Il faut le voir pour le croire.

Une fois par mois, les habitants organisent des repas thématiques. Vendredi dernier, c’était camembert party dans la grande salle de fête. Parfois, c’est pizza party et tout le monde met la main à la pâte. "Ce que nous voulons surtout, c’est être un vecteur de création de lien, permettre aux gens qui habitent à côté de chez soi de se rencontrer", soulignent enfin les deux femmes.

Hébergement: jusqu'à 25 personnes

Pour l’instant, le site des 4 Sources vit principalement de l’accueil et de l’hébergement, l’un des six pôles d’activité de l’éco-lieu. Jusqu’à 25 personnes peuvent venir séjourner. Team building ou retraite spirituelle, tout est envisageable. "On accueille aussi des formations et proposons des activités en parallèle. On pourrait imaginer faire un atelier boulangerie pour le déjeuner par exemple", expliquent Claire et Stéphanie.

Dans une certaine mesure, les lits restent disponibles pour l’accueil d’urgence. "On fait parfois de l’accrochage scolaire pour les jeunes ou l’accueil de personnes en situation délicate avec leur entourage. Nous limitons cet accueil à sept jours maximum, pour qu’il y ait un roulement. Il y a le mythe de l’accueil inconditionnel mais on s’est très vite rendu compte que ce n’était pas possible".

Du 1er au 5 mai ainsi que du 14 au 18 août, des camps sont organisés pour permettre à qui le veut de vivre l’éco-lieu.