Godinne: des sentiers taillés sur mesure pour les coureurs de trail, de 8 à 36 km

Olivier Vandentempel, Bruxellois, et Christian Capelle, habitant de Durnal, sont les initiateurs et développeurs de ce projet baptisé "Station Trails à Godinne". Les deux membres du Racing Club de Bruxelles (RCB), dont ils ont évidemment le soutien, ont créé et porté bénévolement le concept. Le RCB comprend une branche dédiée au trail et composée d’un groupe de sportifs enthousiastes.

Les jeunes hommes ambitionnent de créer des parcours facilement accessibles. En train tout d’abord avec une ligne fréquente et directe depuis Bruxelles et Namur ainsi qu’en bus et en voiture via la E411. Les stations constituent aussi une occasion supplémentaire de découvrir la superbe vallée du Bocq. Il est également possible de jouir d’une offre complémentaire aux stations trail des autres régions, les coureurs pouvant ainsi découvrir l’autre côté de la Meuse.

425 balises en production

Toutes les autorisations pour les tracés et le balisage ont été reçues. Le projet a reçu les liquidités promises par les sponsors pour la production des balises et achats des matériaux. La production de 425 balises a été lancée. L’objectif est d’organiser l’inauguration de "Trails à Godinne" en mars ou avril 2023.

Les personnes qui désirent découvrir les circuits sont invitées à s’y rendre. Le concept est entièrement gratuit.