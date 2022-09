Yvoir: l’adolescente et son père, bien connu de la justice, fumaient du cannabis «en famille»

Le Parquet lui fait remarquer qu’il n’a pas toujours tenu le même discours. Sa fille elle-même a reconnu, lors de l’enquête, qu’"elle consommait le soir avec son papa. Elle l’aurait même aidé à s’approvisionner."Ce que le père réfute. Tout au plus reconnaît-il que chacun fumait de son côté. Elle dans sa chambre. Lui au salon. L’homme a déjà été condamné à 18 mois pour un dossier d’incendie.

Son casier n’est pas triste non plus: "sept pages donc, beaucoup de tribunaux de police pour conduite sous influence de l’alcool." Le Parquet requiert un an, 8000 € d’amende sans s’opposer à un sursis probatoire pour tenter de régler ses assuétudes (alcool et cannabis). Quant aux deux frères, absents à l’audience, ils risquent respectivement 20 et 15 mois de prison et 8000 € d’amende chacun. Sans oublier les confiscations. Jugement le 11 octobre.