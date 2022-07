De la mer à la montagne, en autonomie

Et ce n’est pas réservé qu’aux jeunes sportifs de haut niveau. C’est ainsi que Luc Lefevre (55 ans), un agriculteur-éleveur porcin de Dorinne (Yvoir), s’est lancé depuis le 16 juillet dernier dans une traversée en diagonale de la France en VTT, baptisée en anglais "Sea to Peak" soit de la mer à la montagne (2 150 km). Cette course de 14 jours contre la montre impose de partir de la pointe du Finistère la plus à l’ouest – à Corsen en Bretagne – pour arriver dans ce temps imparti à Saint-Véran (Hautes Alpes), un village du Queyras niché à 2 040 m d’altitude.

Avec 43 autres candidats, dont deux autres Belges, ils ont donc démarré au lever du soleil il y a une dizaine de jours de Plouarzel avec comme but de terminer dans le temps imparti (le 30 juillet), ou de terminer tout court ce qui serait déjà un exploit. Cela semble bien parti pour le Dorinnois à qui il reste environ 300 kilomètres à parcourir d’ici dimanche. Pour les deux autres compatriotes, dont le Namurois Frank Laeremans, par contre, l’aventure a tourné court, à la suite des fortes chaleurs notamment.

L’expérience de Luc Lefevre, qui a participé à la "French Divide" l’an dernier, une épreuve similaire mais en dépassant la barrière horaire, est sans doute prépondérante pour atteindre le cap espéré. Tout comme le soutien – moral mais réel – de ses supporters qui l’encouragent sur un groupe WhatsApp, alors qu’il remonte actuellement la vallée de la Drôme vers les Alpes. Où on s’en doute ce ne sera pas qu’une partie de plaisir. Garder le cap reste la priorité des derniers jours. Car traverser la France à vélo est une chose, la réaliser dans les conditions imposées par l’épreuve "Sea to Peak" en est une autre.

Outre la barrière horaire précitée, cette épreuve d’ultra-distance se fait en non-stop, sans assistance et en mode bikepacking.

Les participant(e)s doivent ainsi rester autonomes pour trouver nourriture et logement, mais aussi en cas de problème mécanique. Pas d’assistance donc, sous peine de pénalité allant jusqu’à la disqualification. Les participants sont autonomes et ne doivent pas se porter assistance ou partager du matériel. Quant au bikepaking, il s’agit de voyager le plus léger possible en équipant le VTT de petites sacoches. Enfin la notion de "chrono non-stop" signifie qu’il y a une heure de départ et une heure de fin sans pause chrono, chacun choisissant sa moyenne et le nombre d’heures quotidiennes passées sur le vélo. Aucun classement à l’arrivée, juste un temps imparti donc, avec le but d’être le plus rapide peut-être mais surtout de réaliser un défi personnel. Ah oui, petit détail: les participants suivent en intégralité une trace GPS imposée, sous peine de pénalité, outre trois pointages tous les 500 kms environ, avant l’arrivée à Saint-Véran… Une balade pas comme les autres.

Suivre le dossard 22 sur https ://solusport.solustop.com/seatopeak2022/carto