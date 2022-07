Spontin: on embarque avec les cheminots de la vallée du Bocq

Renaud de Froidmont quitte promptement le briefing pour accomplir sa première mission du jour.Essentielle. "Je vérifie les blocs, les freins, les roues, les suspensions.Il faut s’assurer que tout est bien en place, bien accroché.On doit éviter le moindre frottement", décrit le bénévole. "C’est un contrôle qu’on effectue systématiquement avant le départ.Mais j’effectuerai aussi d’autres vérifications tout au long de la journée." Train touristique ou ligne régulière: les normes sont les mêmes. "Il y a des contrôles techniques extrêmement réguliers.On mesure également le diamètre des roues fréquemment, avec une très grande précision."

Dans la cabine de contrôle, Christian sera le chef de la sécurité pour le secteur de la gare de Spontin.Derrière lui, on découvre des manettes et roulettes qui semblent sortir d’un autre âge.Elles seront pourtant ses moyens de communication. "C’est avec ce système de chaînes et de câbles que j’actionne les signaux qui donnent ou pas le feu vert au conducteur", rappelle cet homme concentré sur sa tâche.

Descente à l’échelle

Sur le bord du quai, Alain Degée, képi sur le crâne, s’assure que tout le monde est bien à bord avant de donner le coup de sifflet du départ. "Je prends avec moi l’échelle.On va s’arrêter aussi à Senenne ou Gemenne qui sont des gares temporaires.Mais là, il n’y aura pas de quai.Il ne faut pas se casser la figure en descendant du train", glisse cet homme prévenant.

Tous sont sur les rails d’une identique passion.Et depuis trente ans, le convoi avance bien. "On va bientôt relier Ciney en utilisant nos voies, en site propre", se réjouit Alain. "On a le projet d’assurer la liaison entre Yvoir et Ciney.A ce moment-là, on pourra proposer la ligne touristique la plus longue du pays."

Samedi, l’autorail se mue en tortillard, avant tout pour se mettre au service de ces photographes à la recherche du meilleur "spot".Mais le véritable "safari", Alain et ses amis l’ont déjà en tête. "Le tronçon entre Spontin et Yvoir est vraiment incroyable.C’est encore très sauvage et on a vraiment la sensation de s’engouffrer dans la forêt." Après trente ans, la passion des cheminots du Bocq est toujours sur les bons rails.