Willkommen!

Le chemin de fer n’a pas de frontières. Démonstration avec la présence, vendredi matin, en gare de Spontin, de cette petite vingtaine de touristes allemands. « On fait partie d’un club de passionnés du chemin de fer basé à Berlin situe Erhard. Une fois par an, on voyage pour découvrir le patrimoine ferroviaire à l’étranger. Jeudi, on a visité le musée du tram vicinal de Thuin et on est monté dans le train à vapeur de Mariembourg. » Et vendredi, c’était un peu le jour de chance de ces passionnés avec la présentation, en avant-première, de cette loco nouveau look. Avec le petit verre de bulles qui s’impose.