Si quelques éléments diffèrent entre les deux écoles, de nombreux points communs ont été développés. C’est le cas, entre autres pour l’amélioration des résultats en écriture et en lecture et l’importance donnée au climat scolaire. L’école de Godinne insiste aussi sur les mouvements de population scolaire et l’orthographe.

Plusieurs objectifs sont épinglés comme l’amélioration des savoirs, en donnant le goût de l’écriture et de la lecture et en diversifiant les méthodes pédagogiques. Améliorer la communication et la cohésion du groupe reste un but à atteindre.

Pour réaliser ces objectifs, les deux écoles proposent des actions, variant sur certains moyens pour y parvenir. À Yvoir, les enseignants prévoient la réalisation d’un journal de l’école, d’un cahier de l’écrivain et d’un recueil de chants et de poésie, ainsi que la mise sur pied d’une expo et l’échange éventuel avec une école néerlandophone, ce qui permettra l’enrichissement du vocabulaire. L’ouverture aux arts sera, entre autres, une préoccupation de l’école de Godinne.

Les deux écoles comptent privilégier les échanges de pratiques pédagogiques pour des projets communs, ainsi que des formations. Le plan de pilotage de Godinne veillera à la réorganisation des réunions collaboratives, de moments conviviaux et la mise sur pied de comité de parents.

À épingler aussi comme actions, la publication du journal de l’école sur le site de la commune, une intervention pour les transports vers la bibliothèque et la participation d’intervenants extérieurs.

Un souhait particulier pour l’école de Godinne, l’extension du wifi et l’insonorisation du réfectoire.

Sinon, on a parlé travaux

Autre point. Dans le cadre du programme d’investissement communal (PIC) pour 2022-2024, un montant de 513206 € a été octroyé à la commune. Sont prévus, entre autres, l’extension de l’hôtel de ville, le raccordement du réseau d’égouttage de Évrehailles et l’égouttage de la rue du Collège, à Godinne.

Dans le cadre du Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (Pimaci) 2022-2024, la commune se verra allouer une somme de 126135 €. On prévoit l’élargissement du trottoir rue du Pont, des trottoirs rues du Blacet et de Redeau, le cheminement Dorinne-Spontin, une passerelle sur le Bocq, le marquage au sol de la liaison Godinne Mont et la liaison Évrehailles-Bauche.

La création de liaisons cyclables dans le cadre du Piwacy est, quant à elle, inscrite au programme en trois tranches pour un montant total de près de 789000 €, la première tranche ferme de 444435 €, les deux autres conditionnelles de 244617 € et de 99508 €.

Pour les travaux à Spontin, si le dossier n’est pas simple, on est dans les temps, rassure le bourgmestre.