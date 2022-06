Le but du groupe est de permettre à tout citoyen de découvrir le patrimoine géographique naturel et le patrimoine historique de sa région, via les principales voiries vicinales soit 14 circuits du syndicat d’initiative et 26 liaisons Inter et Intra-villages. Le groupe veut promouvoir une mobilité douce reliant les différents villages ou points phares de la commune d’Yvoir, notamment par le biais d’une information claire et d’un balisage fiable.

L’objectif est d’inciter les citoyens à se déplacer plus volontiers à pied, à cheval ou à vélo,

Le groupe a répondu à l’appel à projet provincial et a ainsi bénéficié de 5000 € de subside provincial.

Parmi les actions prévues, contrôler et adapter le balisage des liaisons existantes ainsi que créer et mettre en place des bornes QR Code pour informer le public sur le patrimoine populaire wallon et sur la nature, mais aussi proposer des emplacements pour des bancs et ou des tables de pique-nique.

Grâce au subside provincial, quatre panneaux géographiques ont été réalisés et seront livrés sous peu. Les autres devraient suivre grâce au subside communal annuel.

Cette journée d’inauguration a débuté par la présentation de l’ensemble du projet et une balade pédestre via trois liaisons inter/intra village.