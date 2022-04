Yvoir: la brasserie du Bocq gagne du temps en plein embouteillage

"Notre ancienne ligne d’embouteillage avait plus de quarante ans.Elle était à bout avec de plus en plus de pannes, des réparations de plus en plus coûteuses…", situe le patron de la brasserie yvoirienne. Et pas moyen de pousser les vieux murs, au centre du village historique, pour installer une nouvelle ligne.L’idée d’un site "Bis" a donc fermenté.En décembre 2019, l’actionnariat (la famille anversoise Keersmaekers) décide d’investir 16,5 millions d’euros pour la construction d’un nouveau bâtiment qui abritera principalement les opérations de lavage et d’embouteillage des bières (Gauloise, Blanche de Namur, Corsendonck…) toujours brassées sur le site historique du Bocq. Le premier coup de pelleteuse devait être donné en février 2020.Le Covid a ralenti les opérations de quelques mois.Seulement.

Le résultat final impressionne. "À pleine vitesse, on sort 24000 bouteilles de 33 centilitres en une heure, ou 12000 pour les grands formats (75cl) ", chiffre Dimitri Delcourt. "C’est globalement, un gain de rendement de 30%, grâce à la nouvelle technologie mais aussi grâce à la nouvelle organisation mise en place."

Elle doit manquer d’air

La sécurité alimentaire est également renforcée.Caméras et capteurs permettent de détecter des intrus éventuels dans les bouteilles (capsule écrasée…) mais aussi de repérer une fêlure au goulot, une fragilité dans la paroi du verre…

"Sur la qualité du produit, on enregistre aussi un bénéfice", insiste-t-on du côté de Purnode. "Lors du soutirage, il n’y a quasiment plus d’air qui entre dans la bouteille.L’oxygène, c’est un ennemi.L’oxydation fait vieillir prématurément la bière." Et en altère le goût.Sacrilège!

Depuis un mois, les opérateurs du Bocq ont trouvé une certaine vitesse de croisière. "On a ici une capacité d’embouteillage annuelle qui pourrait se fixer à 130000 hectolitres", détaille la direction.La production 2022dépassera légèrement les 100000. "Cela nous permet donc de soutirer pour d’autres", précisent les rigoureux gestionnaires du Bocq.Cela améliore la rentabilité de l’outil. "Le terrain du nouveau site s’étend sur 4,5 hectares.Avec la zone du stockage duCO2, les abords, le parking des visiteurs, on n’occupe que le tiers de la superficie.Cela laisse donc encore de la marge pour des évolutions futures", sourit Dimitri Delcourt.Quand les soucis d’embouteillage sont réglés, on peut se remettre à rouler vers de nouveaux horizons.