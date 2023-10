Vresse-sur-Semois: important déploiement des secours pour retrouver une dame

Mardi peu avant 20h, la zone de secours Dinaphi, sous la direction de la police de Houille-Semois, a entamé des recherches dans les localités de Mouzaive et de Laforêt pour une personne disparue, une dame domiciliée à Vresse. Les équipes de sauveteurs en eaux vives et drones ont été déclenchées. Un maitre-chien a par ailleurs été appelé. Les berges de la Semois et les sentiers situés à proximité du pont de claies, là où des cris de détresse auraient été entendus, ont notamment été fouillés. Le bourgmestre, Arnaud Allard, est également descendu sur les lieux.