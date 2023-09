Vresse-sur-Semois: 14 armes au domicile d'un chasseur

S’il a déjà écopé d’une suspension simple du prononcé pour la cession de l’arme au Français, l’homme se retrouve à nouveau devant le tribunal pour la détention de toutes celles qui ont été retrouvées à son domicile. “Mon épouse et moi sommes chasseurs, tireurs et collectionneurs. J’ai toujours été intéressé par les armes à feu”, explique le prévenu, qui s’intéresse aussi aux conflits armés.

Parmi ces 14 armes, l’homme accepte de faire abandon volontaire de 12 d’entre elles. Trois sont démilitarisées et ne valent plus rien. Pour d’autres, une procédure de régularisation n’est plus possible. Enfin, le Vressois ne veut surtout pas franchir la barre des 30 armes qui lui imposerait que celles-ci soient stockées dans une pièce spécialement aménagée. Car il en détient encore chez lui. Mais pour celles-là, il est en ordre.

Sa seule demande: se voir restituer une Winchester et une Baïkal, qui ont une certaine valeur sentimentale. L’affaire a été mise en continuation au 19 décembre.