Vresse: voici les gagnants du concours de façades fleuries

Pour cette édition 2023, ils étaient 14, associations et particuliers confondus. Le jury, étoffé cette année avec l’arrivée de l’ex-directeur général Dominique Leduc, a eu fort à faire pour départager les candidats.

Rappelons que l’attribution des points se fait sur base de quatre critères: l’originalité, l’esthétique, la diversité et l’entretien des plantes.

Les résultats

Dans la catégorie "associations", il y avait deux candidats. Le Centre Jean Allard termine à la deuxième place. La première place est attribuée à l’ASBL Les Amis du Domaine Marial de Sugny.

Chez les particuliers, la quatrième place est attribuée à Nicole Feret-Dulongbois. On retrouve ensuite deux ex aequo: Myriam Steeman et Christiane Gillard. La palme d’or revient à Léonce Arnould, un habitué du concours qu’il a déjà remporté à plusieurs reprises.

Les participants ont remporté des bons d’achat de l’ADL à utiliser dans les commerces de Bièvre et Vresse-sur-Semois. À noter que le vainqueur deviendra président du jury l’an prochain et ne pourra donc pas participer au concours.