Vresse: la fête du livre cherche de nouveaux auteurs

On annonce la présence d’une cinquantaine d’auteurs, d’horizons et de styles très différents. Le programme détaillé sera prochainement diffusé.

Anne Gruwez en invitée d’honneur

Les organisateurs ont choisi Anne Gruwez comme marraine de cette édition. Licenciée en droit, elle a commencé sa carrière comme avocate. Elle est juge d’instruction au tribunal de Bruxelles et vice-présidente du tribunal de première instance francophone. Anne Gruwez apparaît dans deux épisodes de l’émission belge Strip-tease ( Le Flic, la juge et l’assassin, en 2008, et Madame la juge, en 2012). Le documentaire Ni juge, ni soumise sorti en 2017 est centré sur son activité de juge d’instruction. Ce film a reçu le César du meilleur film documentaire en 2019.

Anne Gruwez est aussi l’auteur du livre Tais-toi paru aux éditions Racine en 2020. Elle participe aussi régulièrement à diverses émissions radio, et notamment sur Vivacité avec Patrick Weber. À Vresse, elle animera une conférence-débat le dimanche 19 novembre à 11 h. Ce moment d’échanges sera suivi d’une séance de dédicaces…

La fête du livre souhaite acceuillir davantage d’auteurs ; il reste quelques places ! Il suffit de contacter vresse.livres@gmail.com, Isabelle Maroit (061 210514) ou Dominique Leduc (0478 28 53 28).

Ce rendez-vous est organisé en collaboration avec la Province de Luxembourg et son Service du livre et avec le gouverneur de la Province de Namur.

Aussi un marché de Noël

En parallèle de cet événement livresque, le Conseil culturel organisera son grand marché de Noël sur l’Espace Cognaut. Des emplacements sont disponibles: contacter l’ADL de Bièvre-Vresse (061 465 838) ou Véronique Soenen (0472 565856).

Le marché de Noel et la fête du livre, une double occasion de faire le plein de cadeaux pour les fêtes de fin d’année mais aussi de passer d’excellents moments.