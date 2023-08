60 € les 15 stères pour les habitants de Vresse: l’avantage mieux réglementé

Pour éviter les abus, chaque demandeur de parts de bois devra renseigner le lieu de stockage de celui-ci. Le bourgmestre rappelle également que ce bois ne peut pas quitter le territoire communal.

La conseillère Myriam Laurant (Confiance) a regretté que l’on durcisse ainsi le règlement. Cela permettra d’éviter les abus et de sanctionner si nécessaire, a répondu l’échevin Frédéric Martin. Pour le bourgmestre, il n’y a pas de gros changements et le règlement s’applique à toute la population.

Lors du vote, les avis ont été partagés. La conseillère Myriam Laurant a voté contre. Les conseillers André Robinet et Alain Wilemme se sont abstenus. Les membres de la majorité présents et David Duruisseau ont voté pour.

Délégation au collège communal

Autre point. Comme c’était déjà le cas auparavant et afin de remettre à jour cette pratique, le Conseil communal délègue sa compétence au collège communal dans certaines situations: pouvoir accorder les concessions de sépultures dans les cimetières communaux, octroyer des subventions qui figurent nominativement au budget ainsi qu’approuver les profils de fonction et procéder aux engagements des membres du personnel contractuels.

Il a également été proposé au conseil communal de déléguer sa compétence au Collège communal et au Directeur général concernant le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés publics pour les montants inférieurs à 15 000 €. Cette procédure permettra de gagner du temps et de pouvoir avancer plus rapidement dans certains dossiers sans devoir attendre le prochain conseil communal.

Patsy pour les prochaines élections

Plus loin, le conseil a pris connaissance que, suite au changement de la législation pour les élections communales et provinciales, la Région wallonne impose l’utilisation généralisée, sur le territoire wallon de langue française, dans tous les bureaux de dépouillement, du logiciel d’assistance au dépouillement Patsy. Ce logiciel devrait permettre de garantir des résultats fiables et précis, d’accélérer les opérations de totalisation des résultats et d’offrir un confort aux opérateurs en charge du dépouillement.

Enfin, le conseil a décidé d’adhérer à la centrale d’achat proposée par le SPF Intérieur et le SPW – Intérieur et Action sociale pour permettre aux communes d’obtenir le matériel nécessaire. Les mandataires vressois ont opté pour la location du matériel et non pas l’achat. "Ce programme ne sera utilisé que tous les six ans" précise le bourgmestre Arnaud Allard.