Je n’ai pas trouvé du tout cela monotone. D’une part, c’est très varié comme boulot. Un jour on s’occupe d’un problème de distribution d’eau, le lendemain c’est un souci de cimetière ou de règlement-taxe, ensuite il faut préparer le collège communal ou traiter un dossier administratif… D’autre part, tout a évolué: la technologie, les mentalités, les personnes. J’ai connu cinq bourgmestres, une vingtaine d’échevins, sans compter les conseillers communaux. Il a fallu s’adapter avec souplesse et rigueur à leurs méthodes de travail, à leurs objectifs. Il faut savoir tenir la barque car c’est bien sûr le citoyen qui est au centre de toutes nos préoccupations.

Comment a évolué votre travail au fil de toutes ces années ?

Lorsque j’ai commencé en 1978, nous étions six employés avec le secrétaire communal. Aujourd’hui, 52 personnes sont payées par la Commune. Au CPAS, une assistance sociale avait en charge les trois communes de Bièvre, Gedinne et Vresse. Aujourd’hui, on en compte quatre rien que pour Vresse. L’ordinateur n’existait pas et c’était le tout début des photocopieuses. Nous travaillons encore avec les papiers-carbones et les stencileuses. Administration communale, police et CPAS étaient dans le même bâtiment, certes un peu à l’étroit, mais la communication passait nettement plus rapidement. Seuls les services de base étaient organisés: population-état civil, urbanisme, comptabilité, finances, secrétariat-travaux. Les garde-champêtres encaissaient les taxes secondes résidences dans les caravanes. Il n’y avait pas d’analyse des eaux distribuées, pas de compteurs mais un simple forfait dans certains villages, pas de taxes sur les eaux usées. Les cours de gymnastique se donnaient dans les salles des fêtes ou dans les cours de récréation quand il faisait beau. On ne parlait pas d’Espace public numérique, de Plan de cohésion sociale, d’accueil temps libre…

Quels sont vos rêves et inquiétudes pour l’avenir ?

Mon plus grand souhait est le maintien de la notion de services publics. Au niveau des instances supérieures, on constate plutôt la disparition complète de cette notion de service. Un service public ne doit pas être rentable mais se doit d’être efficace. Tout ce qui me déplaît, c’est la numérisation à outrance, l’obligation de passer par les plateformes, la disparition du contact humain. Aux yeux des jeunes, je passe pour un ringard, mais sans l’humain, l’Homme n’est rien.

Continuerez-vous à vous intéresser aux affaires communales ?

Sylvain, mon successeur, a déjà un beau bagage derrière lui mais il peut compter sur moi si nécessaire. Nous communiquons régulièrement par courriel et je passe à l’administration communale à sa demande. La politique communale continuera à m’intéresser, je suivrai de près les conseils et les projets. Mais hors de question pour moi de faire de la politique !

Je continuerai par ailleurs à travailler dans l’organisation de la Fête du livre qui aura lieu cette année les 18 et 19 novembre. Je serai également de la partie pour la marche gourmande, les concours de façades fleuries et de décorations de fêtes de fin d’année, etc. J’ai en outre reçu des appels du pied de quelques associations mais pour l’heure, priorité à ma famille, place à la réflexion et à un peu de repos. Et un peu de sport grâce au superbe VTT électrique offert par mes collaborateurs lors de mon départ.