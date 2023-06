Vresse-sur-Semois a un nouveau directeur général

Candidat directeur général à Vresse-sur-Semois, il a obtenu une cote de 85% à l’examen oral. Les membres du jury ont estimé avoir découvert un jeune homme motivé, volontaire, rigoureux et ayant une très bonne connaissance de la commune. Sylvain Bossart entamera donc son stage d’un an ce lundi 3 juillet. Il succède à Dominique Leduc qui vient d’être admis à la pension ce vendredi 30 juin.

La Commune engage

Le 30 mars dernier, le Gouvernement wallon a adopté un projet de Schéma de développement du territoire. Ce document a été soumis à enquête auprès de toutes les Communes wallonnes. Le conseil était donc invité à émettre un avis sur ce projet.

Du côté de la minorité, le conseiller David Duruisseau a réagi: "On n’a pas envie de se voir imposer des choses". André Robinet a regretté qu’on ait laissé si peu de temps pour analyser le dossier. Suite à ces remarques, le bourgmestre Arnaud Allard a proposé de solliciter un délai supplémentaire afin de permettre à chacun d’éplucher le dossier. "Si ce délai supplémentaire n’est pas accepté, nous remettrons un avis défavorable", conclut-il.

La Commune de Vresse engage. Quatre profils différents sont proposés. On recherche un agent administratif, à mi-temps, pour le service population – état-civil. À long terme, cet emploi devrait passer à un temps plein. La Commune recherche également un fontainier, un agent chargé de l’entretien des bâtiments pour les travaux d’électricité et de chauffage ainsi qu’un coordinateur pour le Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat.

Le Collège communal vient d’être informé du nouveau montant à percevoir du Fonds des Communes: la Commune de Vresse enregistre une diminution de 70 000€. Elle n’est pas la seule à subir une telle diminution. Le Collège se propose donc d’interpeller les autorités supérieures afin de leur rappeler les difficultés financières vécues sur le terrain local. Comme l’a expliqué le directeur financier, cette diminution n’est pas la même pour chaque Commune et il est très difficile de comprendre la clé de calcul.