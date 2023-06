La forêt de Sugny prend feu à Vresse-sur-Semois: un exercice grandeur nature pour les pompiers (Photos)

Pour cet exercice, une parcelle a été délimitée en collaboration avec le Département nature et forêt et la Commune de Vresse, propriétaire des lieux. Le feu n’a pas été bouté n’importe où et n’importe comment. La zone a été choisie car elle est délimitée par des chemins pédestres et, surtout, les sapins qui la composaient ont été récemment abattus. "Ils étaient arrivés à maturation, ajoute le bourgmestre, Arnaud Allard. Nous avons ensuite rassemblé les branches et troncs en quatre tas distincts avant que les pompiers ne boutent le feu samedi matin. La parcelle reprendra vie par la suite."

Les hommes du feu, qui ont bénéficié de renforts français, du Hainaut, du Luxembourg et de la protection civile, ont d’abord quadrillé le terrain puis lancer des milliers de litres d’eau sur les trois foyers. "L’hélicoptère de la police fédérale a été réquisitionné pour déverser à plusieurs reprises un réservoir de 600L d’eau sur les flammes (NDLR: appelé bambi bucket)", indiquait le lieutenant Sérusiaux. C’est une aide supplémentaire précieuse."

Les pompiers ont ensuite continué à gérer et surveiller les différents foyers. "Il y aura également une surveillance des agents du DNF en soirée après le départ des pompiers, indiquait le lieutenant Patrice Lietart. Même s’il s’agit d’un incendie préparé, il existe toujours un risque. Tout a été pensé pour l’éviter mais nous resterons vigilants jusqu’au dernier moment." J.No.