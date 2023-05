Ce dimanche: quatre sorcières seront condamnées à Sugny

Roland Titeux, un habitant du village, l’avait mise en scène. La pièce sera jouée annuellement jusqu’en 1988. Faute de participants, il faudra par la suite renoncer à cette manifestation.

Il faudra attendre 2007, dans la perspective du 350e anniversaire du procès, pour qu’un nouveau comité se crée.

Depuis lors, et jusqu’en 2015, la pièce sera rejouée tous les deux ans impairs. Philippe Felten adaptera à nouveau le texte original de Maurice Pirotte aux contingences de la troupe des comédiens amateurs qui tiennent les rôles, des habitants du lieu pour la plupart. Plus de 2 000 personnes assisteront à cette dernière représentation.

Alors que les répétitions avaient débuté, l’édition prévue en 2020 devra être annulée en raison des mesures sanitaires liées au Covid. Après une interruption de 8 ans, le célèbre Procès des sorcières de Sugny de 1657 va donc enfin revivre. Ce sera ce dimanche 28 mai.

Mobilisation de tout le village

Une équipe de bénévoles (anciens et nouveaux), en collaboration et partenariat avec la Jeunesse et le Syndicat d’initiative de Sugny, s’est mobilisée pour rejouer la pièce du procès. La mise en scène est assurée par Jacques Ravedovitz, qui a quelque peu remanié la pièce originale. " Le procès mobilise tout le village pour organiser l’ensemble de l’événement. C’est ainsi que le comité des sorcières, épaulé par des habitants, s’occupe des préparatifs des différents lieux de scène (tribunal, potence, bûcher, etc.).

Le Syndicat d’initiative et la Jeunesse gèrent le marché artisanal, les stands de boissons et la petite restauration. Une quarantaine d’acteurs en costumes d’époque montent sur les planches pour faire revivre ce procès d’un autre temps. Diverses animations musicales et folkloriques agrémentent cette festivité", explique Mauricette Lallement.

Un peu d’histoire

Entre 1530 et 1670, de nombreux procès en sorcellerie ont eu lieu dans les Ardennes belges et françaises. Un des plus célèbres est sans aucun doute celui qui s’est déroulé à Sugny en 1657 et qui avait mis en cause cinq femmes du village.

Une mise à mort

L’affaire avait débuté par une série de décès et d’autres faits bizarres que les villageois considéraient comme inquiétants. Ces malheurs ont vite été mis sur le compte de celles que l’on désignait comme sorcières à cause de leurs pratiques suspectes aux yeux des bonnes gens. Que ce soit dans les habitations ou les chaumières, la médisance, le mensonge, la jalousie, la délation et la méchanceté se conjuguaient avec la bêtise et le ridicule.

Le 30 août 1657, la haute cour de justice de Bouillon rendait les sentences pour quatre de ces dites sorcières: un an de cachot humide pour deux d’entre elles, bannissement pour la troisième, et pour la plus célèbre, Jeannette Huart, la pendaison et la mise sur le bûcher.