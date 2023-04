Certains projets se sont déjà concrétisés comme l’arrivée de deux nouvelles brebis venues agrandir le troupeau de moutons Herdwick pâturant dans la réserve naturelle Natagora Bois sous les Granges.

Deux chantiers importants sont à l’agenda. Le premier aura lieu le 2 avril et se tiendra à Lescheret (Vaux-Sur-Sûre) avec la participation des trois régionales Semois ardennaise, Ardenne centrale et Lorraine. Le second aura lieu du 22 au 24 septembre et rassemblera des volontaires provenant de Flandre, des Cantons de l’Est, de Wallonie, du Grand-Duché du Luxembourg et de France. Au programme: découverte du parc national de la vallée de la Semois, travail de gestion dans la réserve Natagora d’Orchimont et visite de l’abbaye d’Orval.

Durant l’année, Natagora Semois ardennaise organisera des visites, stages et ateliers dans la réserve naturelle Bois sous les Granges avec les écoles, Centre Jean Allard et accueil extrascolaire de Vresse).

2023 connaîtra diverses actions pour le Parc National de la Vallée de la Semois. Natagora est l’association responsable de quatre des fiches actions du Parc. Celles-ci concernent l’inventaire des espèces emblématiques du Parc, la réalisation du monitoring des habitats et des espèces, le recensement et la protection des chauves-souris et de la Vipère péliade. Pour mener à bien ces missions, cinq personnes seront engagées, dont trois par Natagora.

semois.ardennaise@natagora.be ou 0472 29 53 91 (Hendrik Devriese)